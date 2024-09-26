Fatih Erbakan: İsrail'e karşı Müslüman ülkelerin varlıkları yaptırım gücü olarak kullanılmalı

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail’e karşı Müslüman ülkelerin varlıklarını yaptırım gücü olarak kullanması gerektiğini ifade ederek, “Cenabıallah dünyadaki petrolün yüzde 60’ını Müslüman ülkelere vermiş. Doğal gazın yüzde 55’ini, dünyadaki su kaynaklarının yarısından fazlasını Müslüman ülkelere vermiş. Sadece doğal gaz, petrol ve su, hayatın devam etmesi için olmazsa olmaz. Müslüman ülkelerin ‘Bu zulmü durdurmadığınız sürece, bunları size vermiyoruz’ deme noktasına getirilmesi lazım. Bunları vermememiz halinde batı dünyasının, Amerika'nın, İsrail’in masaya oturmaktan başka çaresi kalmaz” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir dizi ziyaretler kapsamında Samsun’un ardından kara yolu ile dün gece Giresun’a geldi. Sabah partililerle buluşan Erbakan, Giresun Kalesi’nde bir araya geldiği basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gazze için gerekli adımların atılmadığını ifade eden Erbakan, “İsrail terör şebekesinin yapmış olduğu vahşetler bildiğiniz gibi artarak devam ediyor. Herhangi bir yaptırım ortaya konulmadığı sürece kınayarak, lanetleyerek, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kürsüden çok üst perdeden konuşmalar yaparak, bu zulmün, katliamın önlenebilmesi mümkün değil. Bunu açıkça gördük” dedi.

‘AMERİKA'NIN, İSRAİL’İN MASAYA OTURMAKTAN BAŞKA ÇARESİ KALMAZ’ Meselenin sadece Filistin meselesi, Arap meselesi, Gazze meselesi olmadığını dile getiren Erbakan, “Şimdi Lübnan gibi bakın arkasından Ürdün, Suriye, Irak ve Allah vermesin Türkiye'nin doğusu ve güneydoğusunu yutma peşindeler. Bunu söylediği her sözü, doğruluğu yıllar sonra ortaya çıkan merhum Erbakan hocamız yıllar önce söyledi. O zaman ihtimal vermeyip gülenler oldu. Asıl hedef büyük İsrail devletinin kurulmasıdır. Bu da Türkiye'de Nevşehir ve Kapadokya ve Kayseri'den başlıyor. Medine-i Münevvere'ye kadar gidiyor. Bütün bu aradaki bölge büyük İsrail devleti olacak diye çalışıyorlar. Mesele sadece Filistin meselesi, Arap meselesi, Gazze meselesi değil. Bu yangın adım adım Allah korusun Türkiye'ye doğru geliyor. Ve bizim maalesef iktidar sahiplerimizde, konuşmaktan, kınamaktan, lanetlemekten başka bir şey yapmıyorlar. Yapılması gereken bu 20 senelik iktidarları süresince D-8’i canlandırmak, D-60 hedefine ulaşmak ve mutlaka 57 Müslüman ülkenin ortak hareket edip ortak karar almasını ve bu zulme karşı yaptırım uygulamasını sağlamaktı. Ama bunu yapmadılar. Aradan 22 sene boşa geçti. Ve şimdi bu yapılmadığı için ancak film seyreder gibi televizyondan bu kardeşlerimizin katledilmesi seyrediyoruz. Yapılması gereken Müslüman ülkelerin sahip olduğu varlıkların, stratejik ürünlerin yaptırım gücü olarak kullanılması. Cenabıallah dünyadaki petrolün yüzde 60’ını Müslüman ülkelere vermiş. Doğal gazın yüzde 55’ini, dünyadaki su kaynaklarının yarısından fazlasını Müslüman ülkelere vermiş. Diğer uranyumu, boru, kromu, demiri, altını, gümüşü saymıyorum. Sadece doğal gaz, petrol ve su, hayatın devam etmesi için olmazsa olmaz. Müslüman ülkelerin ‘Bu zulmü durdurmadığınız sürece, bunları size vermiyoruz’ deme noktasına getirilmesi lazım. Bunları vermememiz halinde Batı dünyasının, Amerika'nın, İsrail’in masaya oturmaktan başka çaresi kalmaz. Bunun yapılabilme süreci en önemli görev Türkiye'ye düşüyor. Türkiye'nin yönetiminin de tabii bunu yapacak bir şuurda olması lazım. İşte bu nedenle milli görüş iktidarı, Yeniden Refah iktidarı lazım” ifadelerini kullandı.

‘HERHANGİ BİR PARTİYLE BİRLEŞME GİBİ BİR GÜNDEMİMİZ YOK’ Yeniden Refah Partisi’nin güçlü bir siyasi aktör ve iktidar adayı olduğunu ifade eden Erbakan, “Tabii bizim Yeniden Refah Partisi olarak herhangi bir partiyle resmi olarak birleşme gibi bir gündemimiz yok. Biz Yeniden Refah Partisi olarak kendi partimiz, parti programımızla ve şehrimizle yolumuza tabii ki devam edeceğiz. Ancak orada belki Meclis’te grup oluşturmayı kastetmiş olabilirler. Yani Yeniden Refah Partisi'nin varlığını devam ettirerek Yeniden Refah Partisi'nin milletvekillerinin de içinde bir ortak grup oluşturulması noktasında bir ifade olabilir. Bununla ilgili de herhangi bir düşüncemiz şu ana kadar olmadığı tecrit değil, düşünceler veren arkadaşlarımız oluyor. Ancak biz şu anda böyle bir şey yaparız veya yapacağız deme noktasında değildir. Ama diğer konu tabii ki Yeniden Refah Partimizin herhangi bir partiyle birleşme gibi bir durumu söz konusu değil” dedi.