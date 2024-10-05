Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da evlere dadanan 'kahverengi kokarcaya' karşı ilaçlama timi

        GİRESUN'da köylerde yoğun olarak görülen 'kahverengi kokarca' ile mücadele kapsamında Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Tirebolu Ziraat Odası Başkanı Erim Yaman, kendi imkanlarıyla aldıkları ilaçlama makinesi ile ilaçlama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 15:42 Güncelleme: 05.10.2024 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da evlere dadanan 'kahverengi kokarcaya' karşı ilaçlama timi
        ABONE OL
        ABONE OL

        GİRESUN'da köylerde yoğun olarak görülen 'kahverengi kokarca' ile mücadele kapsamında Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Tirebolu Ziraat Odası Başkanı Erim Yaman, kendi imkanlarıyla aldıkları ilaçlama makinesi ile ilaçlama yaptı. Yaman, "Tirebolu Ziraat Odası olarak bir tim oluşturduk ve kokarcaya karşı savaş ilan ettik. Bugün kışlaklara girmeye çalışan kokarcaları, burada imha etmeye çalışıyoruz" dedi.

        Dünya fındık üretimi ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Karadeniz'de, 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü başta fındık olmak üzere birçok bitki için tehdit oluşturuyor. 300'den fazla bitki türünde beslenebilen ve biyolojik mücadelenin sürdürüldüğü istilacı böceğin erginlerinin uzun mesafelere uçabilme yeteneğinde olması, yayılışını kolaylaştırıyor. Dadandığı fındık bahçelerinde yapraklarını yiyip, suyunu emdiği bitkilerin kökünü kurutan 'kahverengi kokarca' bahçelerin yanı sıra evlere de dadandı. Evlere giremediklerinde duvarlara yapışan istilacı türe karşı Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Tirebolu Ziraat Odası Başkanı Erim Yaman, mücadele başlattı. Yaman, edindiği ilaçlama makinesi ile köy köy gezip, ilaçlama yaparak istilacı türü bireysel olarak engellemeye çalışıyor.

        'KOKARCALARI BU ŞEKİLDE İMHA EDECEĞİZ'

        Tirebolu Ziraat Odası olarak kahverengi kokarca ile bölgede bir savaş başlattıklarını söyleyen Erim Yaman, "Şu an havaların soğuması itibarıyla kokarcalar, ev ve diğer yapılara girmeye başladı. Tirebolu Ziraat Odası olarak bir tim oluşturduk ve kokarcaya karşı savaş ilan ettik. Bugün kışlaklara girmeye çalışan kokarcaları burada imha etmeye çalışıyoruz. Bakanlığın önerdiği ilaçları kullanıyoruz ve bunun 15 gün etkisi var. Evlere ve diğer yapılara girmeye çalışan kokarcaları bu şekilde imha edeceğiz" dedi.

        ‘HER TÜRLÜ ADIMI ATMAYA KARARLIYIZ’

        Yaman, mücadelenin topyekun olmasını da isteyerek şöyle konuştu: "Şu an kendi bütçesinden aldığımız ilaçlarla beraber uygulamayı yapmaktayız. Bizim gibi diğer ziraat odalarının da bu çalışmayı yapmasını istiyoruz. Ayrıca ilerleyen zamanlarda bunu Valiliğimiz, il ve ilçe tarım müdürümüz, kaymakamlıklarımızla beraber topyekun bir ortak noktada buluşup böyle daha geniş kapsamlı bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Gelecek yıllarda fındığa ciddi zararlar vereceğini öngördüğümüz için mücadeleyi bırakmamalıyız. Kokarca ile savaşımız buradan tüm ülkeye inşallah yayılır. Mücadelede başarılı oluruz diye tahmin ediyoruz. Çünkü bizim bu bölgede fındık olmazsa olmazımız. Fındığımıza zarar verecek olan herhangi bir illetin de bertaraf edilmesi yolunda her türlü adımı atmaya kararlıyız."

        'DUVARLARA YAPIŞIYOR'

        Örenkaya köyü muhtarı Ali Kara da kokarcanın yoğun görülmesi ile Tirebolu Ziraat Odası ile iletişime geçtiklerini ve mücadelenin köylerinden başlatıldığı belirterek, "Evin içerisine girecek yer bulamazsa duvarlara yapışıyor, evin içerisine girecek yer arıyor, bilhassa evlerin çatı altları, aralıklardan içeri girip çatıda kümeleşiyorlar. Orada yumurtlayıp, baharda çevreye zarar verecek. Şimdiden önlemini almaya başladık" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katliamın işaretini 1 yıl önce vermiş!
        Katliamın işaretini 1 yıl önce vermiş!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        Bahçeli'den Sinan Ateş ve DEM Parti mesajları
        Bahçeli'den Sinan Ateş ve DEM Parti mesajları
        İran İsrail’e yönelik hedefleri belirledi
        İran İsrail’e yönelik hedefleri belirledi
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Hizbullah'ın yeni liderine ulaşılamıyor
        Hizbullah'ın yeni liderine ulaşılamıyor
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        Vahşete tepki gösterdiler
        Vahşete tepki gösterdiler
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Komşusunu öldürdü! Babası ve kardeşini yaraladı! Şaşırtan savunma!
        Komşusunu öldürdü! Babası ve kardeşini yaraladı! Şaşırtan savunma!
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Bağışıklığınızı güçlendirecek kış çayı tarifleri
        Bağışıklığınızı güçlendirecek kış çayı tarifleri
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        Tarih boyunca hiç vârolmayan Lübnan’ı, Abdülhamid’in Washington Elçisi kurmuştu
        Tarih boyunca hiç vârolmayan Lübnan’ı, Abdülhamid’in Washington Elçisi kurmuştu
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Keşfedilme hikâyesi müzede

        Benzer Haberler

        Giresun'da kahverengi kokarcayla mücadele imha timi oluşturuldu
        Giresun'da kahverengi kokarcayla mücadele imha timi oluşturuldu
        Piraziz'e 3,6 milyon lira çevre yatırımı desteği
        Piraziz'e 3,6 milyon lira çevre yatırımı desteği
        Giresun'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Giresun'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Giresun ve Trabzon'da protesto edi...
        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Giresun ve Trabzon'da protesto edi...
        Espiye'de "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans düzenlendi
        Espiye'de "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans düzenlendi
        Espiye'de kahverengi kokarca ile mücadele
        Espiye'de kahverengi kokarca ile mücadele