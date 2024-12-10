Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Artvin'deki heyelanda toprak altında kalan 4 arkadaş toprağa verildi

        ARTVİN'de Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelanda toprak altında kalan otomobilde hayatını kaybeden Murat Turhan (37), Aykut Tiryaki (24), Nuri Apaydın (38) ve Görkem Özdemir (25), memleketleri Giresun'da son yolculuklarına uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 14:26 Güncelleme: 10.12.2024 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'deki heyelanda toprak altında kalan 4 arkadaş toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ARTVİN’de Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana gelen heyelanda toprak altında kalan otomobilde hayatını kaybeden Murat Turhan (37), Aykut Tiryaki (24), Nuri Apaydın (38) ve Görkem Özdemir (25), memleketleri Giresun’da son yolculuklarına uğurlandı.

        Karadeniz Sahil Yolu'nun Arhavi Kıyıcık mevkisinde önceki gece heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütlesi yola sürüklendi. Giresun’un Bulancak ilçesinden Gürcistan’a gitmek için 3 arkadaşıyla yola çıkan Murat Turhan idaresindeki 28 AAB 485 plakalı otomobilin, toprak altında kaldığını tespit edildi. Heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı. İhbarla bölgeye sevk edilen DSİ, Karayolları ve belediye ekipleri, iş makineleriyle tonlarca ağırlıktaki taş, kaya ve toprak yığınını kaldırıp, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin 19 saat süren çalışmaları sonucunda kara yolu tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

        4 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

        Heyelanda Karadeniz Sahil Yolu'nda toprak altında kalan otomobile, 33 saat sonra ulaşıldı. Deniz kıyışan sürüklenen araçtaki sürücü Murat Turhan ile yanındaki Aykut Tiryaki, Nuri Apaydın ve Görkem Özdemir’in cansız bedenlerine ulaştı. 4 arkadaşın cenazeleri, toprak yığını altından çıkarılıp, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazelerin ardından, toprak altındaki otomobil de iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

        ‘ACIMIZ TAZE’

        Nuri Apaydın’ın ağabeyi Kenan Apaydın acılarının taze olduğunu ifade ederek, “4 arkadaş Giresun’dan Gürcistan'a gitmek için yola çıkmışlar. Haber gelince babam karakola gitti. Bir olay biliniyor ama aracın kalıp kalmadığı bilinmiyordu. Daha sonra aracın tünele girdiği ama çıkmadığı belirleniyor. Bu şekilde kimlerle gittiği tespit ediliyor. Saatler sonra enkaz altından çıkardılar. Cenazemizi teslim alıp getirdik. Orada yolu açmak için enkazı arabanın üstüne attılar büyük ihtimalle; zaten bir şerit kapalıydı. Neden önce kurtarılmaya gidilmemiş de yol açılmaya çalışılmış? Anlamış değiliz. Acımız taze, bir şey diyemiyorum” dedi.

        4 ARKADAŞ BULANCAK’TAN UĞURLANDI

        Otopsi işlemleri tamamlanan 4 arkadaş için Bulancak ilçesinde Bulancak Sarayburnu Camii’nde cenaze namazı kılındı. Taziyeleri kabul eden gençlerin yakınları, gözyaşı döktü. Cenazeye, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, İl Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç ve çok sayıda kişi katıldı.

        Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından 4 arkadaş, ilçedeki aile kabristanlıklarında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki
        Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        Esad'ın görevini bırakmasında Rusya nasıl bir rol oynadı?
        Esad'ın görevini bırakmasında Rusya nasıl bir rol oynadı?
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
        1000 liralık cinayet! Dövülerek öldürüldü!
        1000 liralık cinayet! Dövülerek öldürüldü!
        'Parla', MEB müfredatına giriyor
        'Parla', MEB müfredatına giriyor
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        Dünyada yolcuların hakları neler?
        Dünyada yolcuların hakları neler?
        Yerlikaya'dan Suriye'ye geri dönüş mesajı: 20 bin kapasiteye çıkardık
        Yerlikaya'dan Suriye'ye geri dönüş mesajı: 20 bin kapasiteye çıkardık
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        Ekibine 7 milyar lira verdi

        Benzer Haberler

        Artvin'de heyelan altında kalan araçta yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi...
        Artvin'de heyelan altında kalan araçta yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi...
        Giresun'a okullar doğal gaza kavuşuyor
        Giresun'a okullar doğal gaza kavuşuyor
        Türk fındık ihracatçısının yeni hedefi Türkmenistan oldu
        Türk fındık ihracatçısının yeni hedefi Türkmenistan oldu
        Giresunspor'dan FIFA'nın verdiği 6 puan silme cezası hakkında açıklama:
        Giresunspor'dan FIFA'nın verdiği 6 puan silme cezası hakkında açıklama:
        Bulancak Kaymakamı Koç, Artvin'deki heyelanda ölenlerin ailelerine başsağlı...
        Bulancak Kaymakamı Koç, Artvin'deki heyelanda ölenlerin ailelerine başsağlı...
        DOKAP'tan kahverengi kokarcayla mücadeleye destek
        DOKAP'tan kahverengi kokarcayla mücadeleye destek