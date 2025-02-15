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        Dereye uçan otomobilde can pazarı; kurtarma anları kamerada

        GİRESUN'un Dereli ilçesinde buzlanan yoldan çıkarak düştüğü derede ters dönen otomobildeki 4 kişi, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 10:37 Güncelleme: 15.02.2025 - 10:40
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        Dereye uçan otomobilde can pazarı; kurtarma anları kamerada
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        GİRESUN'un Dereli ilçesinde buzlanan yoldan çıkarak düştüğü derede ters dönen otomobildeki 4 kişi, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Kurtarma anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaza, önceki gün Dereli-Giresun kara yolunda meydana geldi. Mehmet Çakır idaresindeki 28 BKT 400 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kaydı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 20 metreden dereye yuvarlandı. Derede ters dönen araçtaki sürücü ile Eşref A., Mehmet ve eşi Gülzade K. yaralandı. Araçta mahsur kalanlar, dereye atlayan vatandaşlar tarafından iş makinesinin de kullanıldığı çalışmayla kurtarıldı. Yaralılar, ihbarla çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Diğer yandan kurtarma anları, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde; derede ters dönen otomobilin ön kısmına bağlanan halatın, iş makinesiyle havaya kaldırıp, araç altında sıkışanların vatandaşlar tarafından kurtarıldığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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