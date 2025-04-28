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        Evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi

        GİRESUN'un Alucra ilçesinde Refik Çece (63), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 15:58 Güncelleme: 28.04.2025 - 16:00
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        Evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi
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        GİRESUN’un Alucra ilçesinde Refik Çece (63), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

        Alucra ilçesine bağlı Demirözü köyünde Refik Çece’ye ait ahşap evde dün gece saatlerinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre sobadan çıkan yangında, alevler kısa sürede ahşap yapıyı sarıp evin bitişiğindeki samanlık ve odunluğa sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen Çece sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alucra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Refik Çece, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çece’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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