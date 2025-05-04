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        Giresun'da heyelan yolu kapattı

        GİRESUN'da meydana gelen heyelanda Pınarlar-Yavuzkemal kara yolu, ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 11:46 Güncelleme: 04.05.2025 - 11:50
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        Giresun'da heyelan yolu kapattı
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        GİRESUN’da meydana gelen heyelanda Pınarlar-Yavuzkemal kara yolu, ulaşıma kapandı.

        Dereli ilçesinin Pınarlar Göksu Travertenleri mevkisinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları sürüklenerek, Yavuzkemal beldesi yolunu ulaşıma kapattı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Karayolları ve belediye ekipleri sevk edildi. Çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınan bölgede Karayolları ekiplerinin heyelan temizleme çalışmalarının ardından yolun ulaşıma açılması bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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