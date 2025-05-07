Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü

GİRESUN’un Dereli ilçesinde yalnız yaşayan Mustafa Uslu (76), evde sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti.

Dereli ilçesi Kızıltaş köyünde Mustafa Uslu’nun yalnız yaşadığı evin mutfağında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evde yalnız olan ve Parkinson hastası olduğu öğrenilen Uslu, çıkan duman nedeniyle zehirlenerek yaşamını yitirdi. Uslu’nun cenazesi, otopsi için Giresun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.