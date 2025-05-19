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        Giresun'da paramotorun denize düşme anı kamerada

        GİRESUN'da gösteri uçuşu yapan paramotor, kalkıştan kısa süre sonra denize düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 22:29 Güncelleme: 19.05.2025 - 22:35
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        Giresun'da paramotorun denize düşme anı kamerada
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        GİRESUN'da gösteri uçuşu yapan paramotor, kalkıştan kısa süre sonra denize düştü. Paramotordaki 2 kişinin yara almadan atlattığı kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kentte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Güre Mahallesi'ndeki sahilde paramotorlar ile gösteri uçuşu gerçekleştirildi. Giresun, Trabzon ve Ordu'dan 6 pilotun katıldığı gösteride sahilden havalanan pilotlar, hava akrobasi, bayrak açma ve hava oyunları gösterilerinde bulundu. Gösteriler sırasında pilot ile bir kişinin bulunduğu paramotor, kalkıştan kısa süre sonra denize düştü.

        Çevredekilerin yardımıyla karaya çıkarılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, paramotorun denize düşme anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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