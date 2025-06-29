Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde römorktan ayrılıp takla atarak tarlaya devrilen traktörün sürücüsü İsmet Sarıtaş (73) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 11:39 Güncelleme: 29.06.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        GİRESUN’un Şebinkarahisar ilçesinde römorktan ayrılıp takla atarak tarlaya devrilen traktörün sürücüsü İsmet Sarıtaş (73) hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çağlayan köyünde meydana geldi. İsmet Sarıtaş idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, römorktan ayrılıp takla atarak tarlaya devrildi. Traktörün altında kalan Sarıtaş, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İsmet Sarıtaş, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sarıtaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İsmet Sarıtaş’ın cenazesi bugün Çağlayan köyünde toprağa verilecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        21 gün önce evlendiği eşi balkondan attı iddiası!
        21 gün önce evlendiği eşi balkondan attı iddiası!
        Orman yangınlarında 17 gözaltı var!
        Orman yangınlarında 17 gözaltı var!
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        Genç kadını önce boğdu sonra parçalara ayırdı!
        Genç kadını önce boğdu sonra parçalara ayırdı!
        Buharlaşan gölde tuz tabakası ortaya çıktı!
        Buharlaşan gölde tuz tabakası ortaya çıktı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        99. Gazi Koşusu heyecanı yaşanacak
        99. Gazi Koşusu heyecanı yaşanacak
        Hindistan'daki uçağın düşme sebebi belli oldu mu?
        Hindistan'daki uçağın düşme sebebi belli oldu mu?
        Hem sağanak hem kuvvetli rüzgar var!
        Hem sağanak hem kuvvetli rüzgar var!
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        Milli sporcu bıçaklandı
        Milli sporcu bıçaklandı
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş, Osayi transferinde masadan kalktı!
        Beşiktaş, Osayi transferinde masadan kalktı!

        Benzer Haberler

        Giresun'da kick boks turnuvası düzenlendi
        Giresun'da kick boks turnuvası düzenlendi
        TBMM Komisyonu üyeleri, Giresun ve Ordu'da zirai donun fındıktaki etkilerin...
        TBMM Komisyonu üyeleri, Giresun ve Ordu'da zirai donun fındıktaki etkilerin...
        Giresunspor'da başkanlığa yeniden Emin Eltuğral seçildi
        Giresunspor'da başkanlığa yeniden Emin Eltuğral seçildi
        Giresunspor Kulübü Başkanlığına Emin Eltuğral, yeniden seçildi
        Giresunspor Kulübü Başkanlığına Emin Eltuğral, yeniden seçildi
        TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Giresun'da fındık bahçe...
        TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Giresun'da fındık bahçe...
        Giresun'da "Bilim Kafe" etkinliğinde fındık tarımı anlatıldı
        Giresun'da "Bilim Kafe" etkinliğinde fındık tarımı anlatıldı