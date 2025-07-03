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        Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları umut oldu

        GİRESUN'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın kalbi, karaciğeri ve böbrekleri nakil bekleyen 4 hastaya umut oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 15:54 Güncelleme: 03.07.2025 - 15:54
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        Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları umut oldu
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        GİRESUN'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın kalbi, karaciğeri ve böbrekleri nakil bekleyen 4 hastaya umut oldu.

        Kentte, yüksekten düşüp kaldırıldığı Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde uzun süredir tedavi gören hastanın beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin Organ ve Doku Nakil Birimi'nin iletişime geçtiği ailesi, hastanın organlarını bağışlama kararı aldı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden gelen ekip tarafından alınan hastanın kalbi, karaciğeri ve böbrekleri, Ankara ve Samsun'da nakil bekleyen 4 hastaya gönderildi.

        Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Organ bağışını kabul eden aileye bu örnek davranışından dolayı şükranlarımızı sunuyor ve birçok insana yeniden hayat olan merhuma Allah'tan rahmet dileriz" ifadelerine yer verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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