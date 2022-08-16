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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun Üniversitesi'ne 7 bin 37 öğrenci kayıt hakkı elde etti

AA

Giresun Üniversitesi'ne 7 bin 37 öğrenci kayıt hakkı elde etti

GİRESUN (AA) - Giresun Üniversitesi'ne (GRÜ), 2022-2023 öğretim yılı için 7 bin 37 öğrencinin kayıt yaptırma hakkı kazandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, ön lisans programlarına 4 bin 713, lisans programlarına 2 bin 324 olmak üzere toplam 7 bin 37 öğrencinin kayıt hakkı elde ettiği belirtildi.

Açıklamada, ön lisans programlarındaki kontenjan doluluk oranı yüzde 100, lisans programlarındaki kontenjan doluluk oranının ise yüzde 96,21 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Üniversite genelinde boş kalan kontenjan sayısının sadece 78 olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Bu 78 öğrenci kontenjanı, fen bilgisi öğretmenliği, elektrik elektronik mühendisliği, inşaat mühendisliği ve makine mühendisliği bölümlerinde boş kaldı. Bu yerleştirmelerin ardından, boş kalan kontenjanlar için ÖSYM tarafından tekrar başvuru alınarak, ikinci yerleştirme yapılacak. Ek yerleştirme sonucunda eksik kalan az sayıda kontenjanın da dolacağı tahmin edilmektedir."



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