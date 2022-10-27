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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun'da tüketilebilen 45 tür mantar olduğu belirlendi

AA

Giresun'da tüketilebilen 45 tür mantar olduğu belirlendi

GİRESUN (AA) - Giresun'da yapılan araştırmada, farklı şekillerde tüketilebilen 45 tür mantar tespit edildi.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü, ekoturizm uzmanı Zekeriya Karakayalı ile Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Kemal Enes, Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Bayram Kanca tarafından doğal ortamda yetişen mantarlar araştırıldı.

Araştırmaya ait "Giresun'da Doğal Olarak Yetişen Yenilebilir Mantarların Gastronomik Değeri" konulu makale, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi'nde yayımlandı.

Makalede, il genelinde yetişen tüketilebilen mantarlar ve bunlarla hazırlanan yemekler de yer alıyor.

Karakayalı, AA muhabirine, Giresun mutfağında yenilebilir yabani mantarların hangi türlerinin tüketildiği ve yemeklerine ilişkin araştırma yaptıklarını söyledi.

Çalışmada, yenilebilir yabani mantarları bilen ve mutfaklarında kullanan deneyimli kişilerle görüştüklerini ifade eden Karakayalı, şu değerlendirmede bulundu:

"Giresun merkez ile Bulancak, Keşap, Eynesil, Dereli, Yağlıdere, Şebinkarahisar ve Alucra ilçelerinde 23 kişi ile görülerek veri toplandı. Araştırma sonucuna göre, Giresun'un kadimden gelen yenilebilir mantar çeşitliğine ve yemek kültürüne sahip olduğu, ilde 18 aileye mensup 45 mantar türünün tüketildiği, mantarlardan köfte, kavurma, kızartma, közleme, dible ve pilavdan oluşan çok çeşitli yemeklerin yapıldığı tespit edildi."

Karakayalı, mantar sezonunun nisan sonundan başlayarak kasımın ortalarına kadar sürdüğünü belirterek, çalışmayla Giresun'da en fazla mantar türü bilen kişilerin orta bölgelerdeki Dereli ve Yağlıdere ilçelerinde yer aldığı bilgisine ulaşıldığını vurguladı.

Giresun'un coğrafi ve iklim özellikleri nedeniyle zehirli ve zehirsiz çok sayıda mantara ev sahipliği yaptığının altını çizen Karakayalı, "Alanda zehirli olmadığı halde zehirli addedilerek tüketilmeyen birçok mantar türü olduğu görülmüştür. Literatürde tüketimi sakıncalı olduğu belirtilen bazı mantar türlerinin ise tüketildiği görüldü. Bu konuda yapılacak eğitim faaliyetleri, yörede mantar çeşitliliğinin korunmasını ve kullanımına katkı sağlayacaktır." dedi.

Karakayalı, Giresun mutfak kültürünün bir parçası olan bu mantarların da yapılacak bilimsel çalışmalarla ortaya çıkarılması gerektiğine işaret ederek, kentte yenilen mantar ve mantar yemekleri hakkında sınırlı sayıda çalışma bulunduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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