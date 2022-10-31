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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TKDK tıbbi aromatik bitki ağaçlandırmalarına destek verecek

AA

TKDK tıbbi aromatik bitki ağaçlandırmalarına destek verecek

GİRESUN (AA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ormanlık arazilerde yapılacak tıbbi aromatik bitkiler listesinde yer alan türler için destek verecek.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, ormanlık arazilerde yapılacak özel ağaçlandırmalarda yetiştirilmesine izin verilen ve aynı zamanda TKDK’nin tıbbi aromatik bitkiler listesinde yer alan türler için destek sağlanacağı belirtildi.

Depo ve idari binalar, makine garajları, bitkilerin üretimi, depolanması ile havalandırılması, kurutulması, işlenmesi ve paketlenmesi için tesis ve sera kurulumuna yönelik inşaat işleri, öz tüketim için yenilenebilir enerji üretimine yönelik inşaat işlerine destek verileceği aktarılan açıklamada, bu işlerin yanı sıra gerekli tüm makine ekipmanların da yüzde 55 hibe desteği kapsamında yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TKDK Giresun İl Koordinatörü Emin Serdar Kurşun, özel ağaçlandırmayla orman alanlarının yeşil dokusunu artırarak kırsalda yaşayan vatandaşlara yeni gelir kapıları yaratmanın amaçlandığını vurguladı.

Giresun'da tıbbi aromatik bitkilerin desteklenmesi için proje sayısının arttırılması adına özel ağaçlandırma kapsamında yer alan türlerle yapılacak özel ağaçlandırma projelerine işaret eden Kurşun, "Mevzuata uygun inşaat yatırımlarını ve odun dışı üretimi yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerin dikim hazırlığından son ürünün paketlenmesine kadar tüm aşamalar için gerekli makine alet ve ekipmanları KDV muafiyeti ile birlikte en fazla 500 bin avroya kadar yüzde 55 hibe desteği ile destekleyebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurşun, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı'nın özel ağaçlandırma kapsamında yer alan ve TKDK tıbbi aromatik bitkiler listesinde de bulunan alıç, defne, hünnap, keçiboynuzu, kızılcık, kuşburnu, mahlep, mavi yemiş, menengiç, mersin, mürver, sakız ağacı gibi türlerin, özel ağaçlandırma çalışmalarında yer alması halinde TKDK İl Koordinatörlüğü olarak fidan hariç diğer tüm ağaçlandırma maliyetini, sahanın çevrilmesi, işleme ve idari binanın yapımı, toprak işleme, bakım, hasat ve bunun gibi ürünün işlenmesi ve pazarlanmasına ilişkin tüm makine ekipman ve inşaat işleri tarafımızdan desteklenecektir. Bu kapsamda yetiştiricilik yapmayı düşünen ve yatırım arazisi bulma noktasında sıkıntı yaşayan yatırımcılarımız orman arazilerini özel ağaçlandırma kapsamında kiralayıp desteklerini kurumumuzdan alabilirler."


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