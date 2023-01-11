TKDK'den ev pansiyonculuğuna destek

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GİRESUN (AA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Giresun İl Koordinatörlüğü kırsal turizm yatırımları kapsamında ev pansiyonculuğuna hibe desteği verecek.

TKDK'den yapılan açıklamada, kurumun nüfusu 20 binin altında olan kırsal alanlarda yapılacak konaklama tesisleri, yeme içme ve rekreasyon tesislerine yüzde 55 hibe desteği sağladığı belirtilerek, yeni çağrı döneminde de yatırımcıların desteklenmeye devam edileceği aktarıldı.

Pansiyonlar veya mikro ölçekli konaklama tesislerinin kurulması için inşaat işleri, donanım tefrişat, eşya alımlarının destekleneceği ifade edilerek, mevcut binalarda yatak ile kahvaltı odalarının yenilenmesinin de ayrıca destek kapsamına alınacağı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen TKDK İl Koordinatörü Emin Serdar Kurşun, bir pansiyonun Turizm İşletme Belgesi alabilmesi için oda sayısının minimum 5 ve bir resepsiyon alanı şartına dikkati çekti.

Bu durumun sağlanması halinde ekoturizm kapsamında ev pansiyonculuğu yapmanın mümkün olacağını aktaran Kurşun, şunları kaydetti:

"Bitişik parsellerdeki birkaç ev A, B, C blokları tarzında 5 odayı geçecek şekilde planlanabilir. Özellikle yayla bandında tapusu olan konutların pansiyon veya otele çevrilmesi için tadilat, tamirat ruhsatı alabilmeleri, imar planında ticari alan olarak işlenmeleri ve bu münasebetle iş yeri kullanım ruhsatlarını konaklama tesisi olarak almaları halinde hibe destek kapsamına alınacaktır. Turizm değeri olabilecek konutlar, evler, mekanlar yüzde 55 hibe desteği ile 500 bin avroya kadar olan yatırımlar, KDV muafiyeti ile birlikte desteklenecektir. Sayın Valimizin İl Ekonomi Toplantısı'nda, ev pansiyonculuğunu destekleyelim talepleri doğrultusunda, ekoturizm kapsamında ev pansiyonculuğunu destekleyebileceğimizi belirttik. Bu konuda Sayın Valimiz tüm yerel yönetimlerin gerekli desteği vereceğini ifade etmişlerdir. Yatırımcılarımızı bekliyoruz."





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