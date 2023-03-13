Espiye'de depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına fidanlar dikildi

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına 300 fidan dikildi.

İlçe Müftülüğünce Gülburnu köyünde gerçekleştirilen programda, Kıran Camisi'nde, depremde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Etkinlikte cami bahçesine ölenlerin anısına 300 kiraz, elma, armut, dut, ıhlamur, erik fidanı dikildi.

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, burada yaptığı konuşmada, depremlerde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar dileğinde bulunarak, "Deprem şehitlerimiz anısına böyle bir organizasyon düzenledik. Rabbim bir daha ülkemize böyle acılar yaşatmaz inşallah." dedi.

Etkinliğe, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztük, İlçe Müftüsü Osman Gülbe, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

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