Giresun'da fındıkta iyi tarım uygulamaları yaygınlaşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun'da fındıkta iyi tarım uygulamaları yaygınlaşıyor

AA

Giresun'da fındıkta iyi tarım uygulamaları yaygınlaşıyor

GİRESUN (AA) - Ferrero Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü Sera Üner, Giresun'daki model bahçelerin etki alanının, beş yılda 8 bin dekarı aşkın fındık bahçesine ve 250'den fazla fındık üreticisine ulaştığını söyledi.

Üner, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Ferrero Fındık'ın Türkiye'de fındık sektörünün modernizasyonuna ve değer zincirinin her yönüyle gelişmesine katkıda bulunma hedefiyle yürüttüğü Ferrero Değerli Tarım (FFV) sürdürülebilirlik programının Giresun'daki çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

"Model Bahçeler" projesinin Giresun ayağında, FFV saha uzmanlarının kentteki fındık üreticilerine ait 4 model bahçede, etkinliği kanıtlanmış olan iyi tarım uygulamalarını ve yenilikçi zirai çözümleri uygulamaya koyduğunu dile getiren Üner, Giresun'daki model bahçelerin etki alanının, beş yılda 8 bin dekarı aşkın fındık bahçesine ve 250'den fazla fındık üreticisine ulaştığını aktardı.

Üner, üreticilerin sürdürülebilirliği de destekleyen bu uygulamaların somut faydasını bizzat gözlemleme imkanına sahip olduğuna işaret ederek, "Bu sayede uygulama yaptığımız bahçeler tüm bölgeye örnek oluyor. Fındık değer zincirinin gelişmeye devam etmesine katkıda bulunacak dijital imkanları da devreye alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

FFV saha uzmanlarının, model bahçelerde fındık üreticilerine fındık hastalık ve zararlıları ile entegre mücadele, bitki besleme, hasat ve budamaya yönelik eğitim ve uygulama desteği sağladığını kaydeden Üner, alternatif yöntemlerin kullanılmasıyla üretim maliyetlerinde azalma gibi üreticilerin faydalar elde ettiğini belirtti.

Üner, Bulancak ilçesinde derin budama yapılan bahçe alanının yüzde 100'e ulaştığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eynesil ilçesindeki yaklaşık bin dekarlık fındık bahçesinde bahar dönemi yapraktan besleme uygulamasının gerçekleştirildiği bahçe oranı yüzde 98'e ulaştı. Keşap ilçesindeki yaklaşık 2 bin dekarlık fındık bahçesinde hasat sonrası dönemi yapraktan besleme uygulamasının gerçekleştirildiği bahçe oranı yüzde 90'a ulaşarak yaklaşık 1800 dekar oldu. Yağlıdere ilçesindeki yaklaşık 3 bin dekarlık fındık bahçesinde derin budama uygulaması yapılan bahçe oranı yüzde 87'e ulaşarak 2 bin 700 dekara yaklaştı. Keşap ilçesinde fındık tarımı için önemli uygulamalardan biri olan hasat sonrası yapraktan beslemenin yapıldığı bahçe alanı da yüzde 90'a ulaştı."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yağlıdere'de sokak sağlıklaştırma ve dış cephe projesi devam ediyor
YEREL HABERLER Yağlıdere'de sokak sağlıklaştırma ve dış cephe ...
Giresun'da otomobilin çarptığı engelli öldü
YEREL HABERLER Giresun'da otomobilin çarptığı engelli öldü
Giresun'da sağanak bazı köy yollarında hasara yol açtı
YEREL HABERLER Giresun'da sağanak bazı köy yollarında hasara yol ...
Espiye'de hacı adayları dualarla yola çıktı
YEREL HABERLER Espiye'de hacı adayları dualarla yola çıktı
Giresunspor, kritik maçta Antalyaspor'u konuk edecek
YEREL HABERLER Giresunspor, kritik maçta Antalyaspor'u konuk edecek
Yağlıdere'de Halk Eğitim Merkezi'nce yıl sonu sergisi düzenlendi
YEREL HABERLER Yağlıdere'de Halk Eğitim Merkezi'nce yıl sonu sergisi ...
Ticaret borsalarında 603 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
YEREL HABERLER Ticaret borsalarında 603 bin tonu aşkın fındık işlem ...
Bitexen Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının biletleri satışa sunuldu
YEREL HABERLER Bitexen Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ...
Orta ve Doğu Karadeniz'de "Türkiye Çevre Haftası" kutlandı
YEREL HABERLER Orta ve Doğu Karadeniz'de "Türkiye Çevre Haftası" ...
Yavuzkemal beldesi halkına sebze tohum ve fidanları dağıtıldı
YEREL HABERLER Yavuzkemal beldesi halkına sebze tohum ve fidanları ...
Depremde görev yapan Espiye Müftülüğü personeline teşekkür belgesi verildi
YEREL HABERLER Depremde görev yapan Espiye Müftülüğü personeline ...
Giresun'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
YEREL HABERLER Giresun'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
Mehmet Fatih Kacır'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı olması yakınlarını gururlandırdı
YEREL HABERLER Mehmet Fatih Kacır'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.