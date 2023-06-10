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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun'da yeni sürgün çay hasadına başlandı

AA

Giresun'da yeni sürgün çay hasadına başlandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da yeni sürgün çay hasadı, düzenlenen etkinlikle başladı.

Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesindeki çay bahçesinde organize edilen etkinlikte, hasat döneminin bereketli geçmesini diledi.

Bölgede yetişen çayın aromasının farklı olduğuna dikkati çeken Sinanoğlu, "Burada yetişen çayın kalitesi ortada, gerçekten farklı aromasıyla özel bir yeri var. Çay tarımının da Giresun'da önemli bir istihdam kaynağı olduğunu biliyoruz. Yaklaşık bin civarında istihdam sağlıyor." dedi.

Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz ise çayın bölge için sadece bitkisel ürün olmadığını vurgulayarak, "Çay bizim için her şey, okumamızdan evlenmemize varana kadar, hayatta bugünlere gelmemizde en büyük etkenlerden biri çaydır aslında. Sadece sofrada olan bir ürün değil, bizim her şeyimizdir." diye konuştu.

Giresun'da en yoğun çay üretiminin Eynesil'de yapıldığını dile getiren Karadeniz, ilçe ekonomisine en büyük katkıyı çayın sağladığını belirtti.

Etkinliği düzenleyen çay üretim firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kara da 110 kişiyi istihdam ettikleri tesiste yıllık 15 ton yaş çay işlediklerini anlatarak, Eynesil ve Tirebolu bölgesindeki üreticilere yılda 150 milyon civarında ödeme yaptıklarını söyledi.

Çay tarımındaki istihdamın bölgedeki insanların göç etmemesi için önemli olduğunun altını çizen Kara, şunları kaydetti:

"Keşap Yolağzı'ndan Eynesil'e kadar olan bölgede yıllık 40 bin ton üretim olur ve bunun 15 bin tonunu biz Amber Çay, 10 bin tonunu ÇAYKUR, geri kalanını da 7-8 özel çay fabrikası işler. Burada yetişen çayın farklı bir damak tadı var. Bitkiler Rize'dekilerden 40 yıl daha gençtir, güneş görme oranımız daha fazladır."

Etkinlikte, kemençe ve horon eşliğinde bahçeye giren üreticiler çay topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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