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        Giresun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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        Giriş: 09.07.2023 - 02:06
        Giresun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        GİRESUN (AA) - Giresun'un Piraziz ve Bulancak ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Akşam saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Piraziz ilçesinde bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Bazı sürücüler caddelerde araçlarıyla ilerlemekte güçlük yaşadı.

        Yenimahalle'deki Emniyet Caddesi'nde bir iş yerinin bodrum katında mahsur kalan 3 kişi de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

        Bulancak ilçesinde ise bazı caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte zorlandı.

        Giresun Valiliğinden yapılan uyarıda ise vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve bulundukları noktalarda afet riskine karşı dikkatli olmaları istenildi.

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