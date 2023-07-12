Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Giresun'da ziyaretlerde bulundu

GİRESUN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şiddetli yağışlar sonucu zemini çöken fabrikada göçük altından kurtarılan işçiyi hastanede ziyaret etti, Yağlıdere ilçesinde incelemelerde bulundu.

Uraloğlu, kentte 10 Temmuz Pazartesi günü etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Üçtepe beldesindeki bir su fabrikasının depo bölümünün zemininin çökmesi sonucu göçük altından kurtarılarak Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Şenol Karagöz'ü ziyaret etti.

Burada, baba Aydemir Karagöz ile görüşen Bakan Uraloğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Daha sonra Yağlıdere ilçesini ziyaret eden Uraloğlu, Yağlıdere Belediye Başkan Yaşar İbaş ile görüştü.

Uraloğlu, ardından ilçede şiddetli yağışta zarar gören Merkez Camisi ile Yağlıdere-Alucra kara yolunda incelemelerde bulundu.

Merkeze bağlı Ülper köyüne de geçen Bakan Uraloğlu, burada da yağışlardan etkilenen orman ürünleri fabrikasını ziyaret etti.