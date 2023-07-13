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        Giresun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 22:51
        Giresun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

        GİRESUN (AA) - Giresun'un Eynesil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Trabzon yönüne giden İ.B yönetimindeki 61 EK 699 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nda Altınlı Mahallesi'ndeki kavşakta N.D. yönetimindeki 28 RH 709 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Kazada sürücüler İ.B. ve N.D. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan K.G, E.D, E.D, E.D ve Z.D yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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