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        Ahilik Haftası, Bulancak ve Yağlıdere'de kutlanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 12:14 Güncelleme: 24.08.2023 - 12:25
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        Ahilik Haftası, Bulancak ve Yağlıdere'de kutlanacak
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        GİRESUN (AA) - Giresun'da Ahilik Haftası kutlama programı Bulancak ve Yağlıdere ilçelerinde gerçekleştirilecek.

        Giresun Valiliği koordinesinde Bulancak Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince kutlama programı 19 Eylül Salı günü Bulancak'ta, 23 Eylül 2023 Cumartesi günü ise Yağlıdere'de yapılacak.

        Bulancak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mürsel Aktay, ilçedeki esnafı gezerek kutlama programına davet etti.

        Aktay, "Ahilik Nedir" adlı kitapçık hediye ettiği esnafa ahiliğin önemi hakkında bilgi verdi.

        Aktay, programla ilgili şu bilgileri paylaştı:

        "İlk olarak Mehter takımımız ve esnafımızla 15 Temmuz Caddesi'nden tören alanına yürüyeceğiz. Ardından saat 10.00'da Belediye Meydanı'nda çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma gerçekleştirilecek. Sonrasında ilin ahisi, ilin kalfası ve ilin çırağına plaket takdimi ve ödül töreni gerçekleştirilecek. Daha sonra esnafımıza ve katılımcılarımıza lokma ikramı yapılacak. Akabinde ise meslek kuruluşları temsilcilerimizle Belediye Başkanı Sayın Recep Yakar'ı, ardından da Giresun Valisi Sayın Fatih Mehmet Serdengeçti'yi makamında ziyaret edeceğiz."

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