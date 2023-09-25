Yağlıdere Kaymakamı Ünlü görevine başladı

GİRESUN(AA)- Giresun'un Yağlıdere ilçesi Kaymakamlığı'na atanan Seda Ünlü görevine başladı.

Ünlü, sabah kaymakamlığa gelerek yeni görevine başlarken, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede görev yapacak olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Daha öncede Ordu'da da görev yaptığını ifade eden Ünlü, şöyle konuştu:

"Benim için farklı bir coğrafya değil. Bildiğim bir yer. Kendimi burada hiç yabancı hissetmiyorum. İlçemize güzel hizmetler yapabilme adına burada çalışmaya başladık. Bugün itibarıyla da görevimize başladık. İnşallah burada çok güzel hizmetlerde bulunacağımıza çok güzel insanlar tanışacağımıza inanıyorum. Güzel hizmetler de bulunacağımıza inanıyorum."