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        FİSKOBİRLİK'in enerji ihtiyacı GES'ten sağlanacak

        ATAKAN ÇITLAK - Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (FİSKOBİRLİK) uzun vadede enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 84 dönümde uygulanan Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi'nde son aşamaya gelindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 11:37 Güncelleme: 08.11.2023 - 12:05
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        FİSKOBİRLİK'in enerji ihtiyacı GES'ten sağlanacak
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        ATAKAN ÇITLAK - Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (FİSKOBİRLİK) uzun vadede enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 84 dönümde uygulanan Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi'nde son aşamaya gelindi.

        Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, AA muhabirine, başta Entegre Fındık İşleme Tesisi olmak üzere şirket ve kooperatiflerin elektrik ihtiyacının karşılanması için proje hazırladıklarını söyledi.

        Projenin hem bugün hem de gelecek için önemli bir yatırım olduğunu belirten Bayraktar, "FİSKOBİRLİK'in enerji ihtiyacının karşılanması, ayrıca ekstra gelir sağlama adına önemli bir yatırım bu proje. 84 dönüm arazinin ilk etapta 60 dönümünde, bölgedeki en büyük GES yatırımı olacak projemizi kuruyoruz. Burada, kurulu gücü 5 megavat olan GES kurulacak." dedi.

        Bayraktar, dünyada enerjinin çok önemli bir hale geldiğine dikkati çekerek, "Fiyatlar çok yükseldi. FİSKOBİRLİK'in entegre tesisi, marketleri, kooperatifleri gibi kurumlarının çok ciddi enerji giderleri var. Dolayısıyla bu gideri minimuma indirmek, kendi öz kaynaklarımıza katkıda bulunmak anlayışı çerçevesinde hareket ediyoruz." diye konuştu.

        - "30 yıllık enerji sorunu çözülmüş olacak"

        Altyapıda yüzde 75'lik kısmı tamamlanan projenin maliyetinin 4 milyon dolar olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

        "FİSKOBİRLİK'in giderlerini azaltmak, rekabet gücünü artırmak, üreticinin hak ve hukukunu koruyabilmek anlamında çalışmaları sürdürüyoruz. Entegre tesisimizde kapasitemizi her geçen gün artırıyoruz. Bu da çok ciddi enerji ihtiyacına neden olmakta. Hayırlı bir karar verdiğimizi düşünüyorum. Bunu çalışmalar ilerledikçe de görüyoruz."

        Bayraktar, santrali gelecek ay hizmete almayı hedeflediklerini dile getirerek, "İnşallah bu yatırımla FİSKOBİRLİK'in 30 yıllık enerji sorunu çözülmüş olacak. Projemizle Türkiye'nin temiz enerji hamlesine de karınca kararınca katkı sunmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Projenin hayırlı olmasını dileyen Bayraktar, ilerleyen dönemlerde yeni GES yatırımları yapmayı planladıklarını ifade etti.

        Öte yandan proje kapsamında 60 dönüme 9 bin 72 güneş paneli kurulması, GES'in faaliyete alınması ile günlük 25 bin kilovatsaat enerji üretilmesi planlanıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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