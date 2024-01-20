Giresun'da tüp patlayan evdeki 2 kişi yaralandı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Demircili Mahallesi Osman Ağa Caddesi'nde Ahmet Kaya'nın (64) evindeki mutfak tüpü patladı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Ahmet Kaya ve eşi Zehra Kaya (64), Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Kaya, buradaki müdahalenin ardından Trabzon'a sevk edildi.

Kaya çiftinin zihinsel engelli 3 çocuğunun ise olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Öte yandan patlamanın, Ahmet Kaya'nın çay demlemek için ocağı yakmaya çalıştığı sırada meydana geldiği belirtildi.

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