Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da tüp patlayan evdeki 2 kişi yaralandı

        Giresun'un Tirebolu ilçesinde evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 13:48 Güncelleme: 20.01.2024 - 13:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da tüp patlayan evdeki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'un Tirebolu ilçesinde evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Demircili Mahallesi Osman Ağa Caddesi'nde Ahmet Kaya'nın (64) evindeki mutfak tüpü patladı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Ahmet Kaya ve eşi Zehra Kaya (64), Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Kaya, buradaki müdahalenin ardından Trabzon'a sevk edildi.

        Kaya çiftinin zihinsel engelli 3 çocuğunun ise olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

        Öte yandan patlamanın, Ahmet Kaya'nın çay demlemek için ocağı yakmaya çalıştığı sırada meydana geldiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kapsül istasyona kenetlendi
        Kapsül istasyona kenetlendi
        Kira gelirleri mercek altında
        Kira gelirleri mercek altında
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        İşte en çok kar eden takım!
        İşte en çok kar eden takım!
        Gayrettepe-Kağıthane metrosu açılıyor
        Gayrettepe-Kağıthane metrosu açılıyor
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Adalet Bakanı Tunç'tan önemli açıklamalar
        Adalet Bakanı Tunç'tan önemli açıklamalar
        2. İntifada'nın sembol ismi Durra'nın kardeşi de öldü
        2. İntifada'nın sembol ismi Durra'nın kardeşi de öldü
        Donmuş göle düşen sahibini böyle kurtardı
        Donmuş göle düşen sahibini böyle kurtardı
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        Kadını yerde sürükleyip darp etti! Taksi şoförü dehşet saçtı!
        Kadını yerde sürükleyip darp etti! Taksi şoförü dehşet saçtı!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Çağlar Söyüncü adım adım Fenerbahçe'ye
        Çağlar Söyüncü adım adım Fenerbahçe'ye
        14 yaşında ölü bulunmuşlardı... İkisinin de dersleri iyiymiş!
        14 yaşında ölü bulunmuşlardı... İkisinin de dersleri iyiymiş!
        Yanağından ceviz büyüklüğünde tümör alınan kadın ölümden döndü
        Yanağından ceviz büyüklüğünde tümör alınan kadın ölümden döndü
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Giresunspor-Çorum FK maçının ardından
        Giresunspor-Çorum FK maçının ardından
        Giresunspor - Çorum FK: 0-3
        Giresunspor - Çorum FK: 0-3
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Görele, Bulancak ve Espiye'de öğrenciler karnelerini aldı
        Görele, Bulancak ve Espiye'de öğrenciler karnelerini aldı
        Karadeniz'de 7 ilde öğrenciler karnelerini aldı
        Karadeniz'de 7 ilde öğrenciler karnelerini aldı
        Bulancak'ta lise öğrencilerinden okul gazetesi
        Bulancak'ta lise öğrencilerinden okul gazetesi