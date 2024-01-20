Giresun'da metruk ev yandı

Giresun'un Keşap ilçesinde metruk evde çıkan yangın söndürüldü.

Bozkurt Mahallesi Hamam Sokak'taki tek katlı metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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