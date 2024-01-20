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        Giresun'da metruk ev yandı

        Giresun'un Keşap ilçesinde metruk evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 15:21 Güncelleme: 20.01.2024 - 15:26
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        Giresun'da metruk ev yandı
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        Giresun'un Keşap ilçesinde metruk evde çıkan yangın söndürüldü.

        Bozkurt Mahallesi Hamam Sokak'taki tek katlı metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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