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        Giresun'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Giresun'un Dereli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi, hastanelere kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 19:08 Güncelleme: 21.01.2024 - 19:08
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        Giresun'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Giresun'un Dereli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi, hastanelere kaldırıldı.

        Giresun-Dereli kara yolu Çalca köyü mevkisinde, Ali Akgün idaresindeki 28 ER 663 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Adem Erzurum yönetimindeki 28 ACJ 022 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü Ali Akgün ile araçlarda bulunan Naime Erzurum, Damla Erzurum, Yağız Erzurum ve Aysel Akçay yaralandı.

        Yaralılar Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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