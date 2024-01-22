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        Giresun Belediyesinin sahipsiz hayvanlara yönelik sağlık ve bakım hizmetleri sürüyor

        Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, alanında uzman personelle sahipsiz hayvanlara gerekli tüm sağlık ve bakım hizmetlerinin sunulmaya devam edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 12:11 Güncelleme: 22.01.2024 - 12:11
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        Giresun Belediyesinin sahipsiz hayvanlara yönelik sağlık ve bakım hizmetleri sürüyor
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        Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, alanında uzman personelle sahipsiz hayvanlara gerekli tüm sağlık ve bakım hizmetlerinin sunulmaya devam edildiğini bildirdi.

        Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bölgenin en önemli hayvan barınaklarından birine sahip olduklarını belirtti.

        Belediye olarak sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetlere büyük önem verdiklerine vurgu yapan Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

        "Bölgenin en kapsamlı hayvan hastanelerinden biri olduğumuzu söyleyebilirim. Tamamen teknolojik ve gelişmiş imkanlarla can dostlara sağlık hizmeti sunuyoruz. Her canlı bizim için özel. Bu düşünceyle alanında uzman ekibimiz sokakta yaşayan can dostlarımızın her an yanındalar ve olmaya devam edecekler. Yaralı ve hasta olanı tedavi ederek iyileştiriyoruz, sağlığına kavuşan can dostlarımıza oluşturduğumuz beslenme noktalarıyla yaşam imkanı tanıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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