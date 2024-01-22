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        Doğu Karadeniz'de 220 köye ulaşım sağlanamıyor

        Giresun, Gümüşhane, Rize ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 220 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 10:37 Güncelleme: 22.01.2024 - 10:37
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        Doğu Karadeniz'de 220 köye ulaşım sağlanamıyor
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        Giresun, Gümüşhane, Rize ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 220 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Giresun İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Alucra'da 1, Çamoluk'ta 16, Dereli'de 25, Keşap'ta 1 ve Şebinkarahisar'da 19 olmak üzere 62 köy yolunun kardan dolayı ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.

        Açıklamada, ekiplerin, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

        - Gümüşhane

        Gümüşhane'de de kar yağışı ve tipi sebebiyle 99 köyle ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi, diyaliz hastaları, cenaze ve acil durum olan köylere öncelik vererek 36 personel ve 18 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüyor.

        - Rize

        Çamlıhemşin'de 7, İkizdere'de 22 olmak üzere toplam 29 köy yolunun ulaşıma kapandığı Rize'de, İl Özel İdaresinin 15 personeli, 11 iş makinesiyle çalışmalarına devam ediyor.

        Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda ulaşımda aksama yaşanmaması için yol açma ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

        - Bayburt

        Bayburt'ta gece başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Kar nedeniyle merkezde 13, Aydıntepe'de 8 ve Demirözü'nde 9 olmak üzere 30 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresinin 20 personeli, 8 iş makinesiyle çalışmalara devam ediyor.

        Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken karı temizledi, Karayolları ekipleri ise ulaşımda aksama yaşanmaması için sorumluluk alanlarındaki yollarda küreme ve tuzlama yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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