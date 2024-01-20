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        Yağlıdere'de voleybol turnuvası sona erdi

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde organize edilen Halk Voleybol Turnuvası, final maçıyla sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 15:18 Güncelleme: 20.01.2024 - 15:26
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        Yağlıdere'de voleybol turnuvası sona erdi
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        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde organize edilen Halk Voleybol Turnuvası, final maçıyla sona erdi.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Yağlıdere Spor Salonunda 9 takımın katıldığı turnuvanın finalinde, rakibi Milli Eğitim takımını 3-2 yenen Kerasus şampiyon oldu. Camiyanı takımı ise turnuvada üçüncülüğü elde etti.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adem Albayrak, katılım sağlayan sporcuları kutladı, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Kaymakam Seda Ünlü, Belediye Başkan Vekili Özcan Kır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Hekim, dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını verdi.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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