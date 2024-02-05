Giresunspor, 9 maçlık mağlubiyet serisine Eyüpspor karşısında son verdi

Doğu Karadeniz temsilcisi, ligin 21. haftasında dün akşam konuk ettiği lig lideri Eyüpspor ile golsüz berabere kalarak 1 puan elde etti ve mağlubiyet serisine son verdi.

Giresun ekibi, 11. haftada sahasında oynadığı ve 1-0 kazandığı Erzurumspor FK karşılaşması sonrası çıktığı 9 maçı da kaybetti.

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