Giresunspor, 9 maçlık mağlubiyet serisine Eyüpspor karşısında son verdi
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında sahasında Eyüpspor ile 0-0 berabere kalan Bitexen Giresunspor, 9 maç sonra puan elde etmeyi başardı.
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında sahasında Eyüpspor ile 0-0 berabere kalan Bitexen Giresunspor, 9 maç sonra puan elde etmeyi başardı.
Sezona transfer yasağı sebebiyle altyapı takviyeli genç oyunculardan kurulu kadroyla başlayan yeşil beyazlılar, hedeflenen başarıyı yakalayamadı.
Giresun ekibi, 11. haftada sahasında oynadığı ve 1-0 kazandığı Erzurumspor FK karşılaşması sonrası çıktığı 9 maçı da kaybetti.
Doğu Karadeniz temsilcisi, ligin 21. haftasında dün akşam konuk ettiği lig lideri Eyüpspor ile golsüz berabere kalarak 1 puan elde etti ve mağlubiyet serisine son verdi.
Giresunspor, 21 hafta sonunda 7 puanla ligin son sırasında yer alıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.