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        Giresunspor Yönetim Kurulundan taahhütlerin yerine getirilmesi isteği

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor Yönetim Kurulu, kulübe mali destek sözü veren kurum ve kişilerden taahhütlerini yerine getirmelerini istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 15:08 Güncelleme: 05.02.2024 - 15:08
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        Giresunspor Yönetim Kurulundan taahhütlerin yerine getirilmesi isteği
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor Yönetim Kurulu, kulübe mali destek sözü veren kurum ve kişilerden taahhütlerini yerine getirmelerini istedi.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Destekçilerimize çağrımızdır." ifadesi kullanılarak, şunlar kaydedildi:

        "Kulübümüzün geleceği için hayati öneme sahip transfer yasağının kaldırılması için tüm çaba ve gayretimizle çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Gelinen bu noktada 'Yüreğini koy' destek yayınlarında kulübümüz için destek taahhüdünde bulunan tüm kişi ve kurumlara ilgili taahhütlerini yerine getirmeleri konusunda bir kez daha çağrıda bulunmak istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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