Görele'de öğrencilerin hazırladığı projeler tanıtıldı

Görele Nihat Gürel Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK projelerinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Görele Nihat Gürel Fen Lisesi Spor Salonu'nda organize edilen tanıtım programında, 3 ana dalda hazırlanan 9 araştırma, 6 inceleme ve 5 tasarım olmak üzere 20 proje yer alıyor.

Çalışmaları inceleyen Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, bu tür faaliyetlerin, gençleri bilimsel çalışmalar yapmaya teşvik ettiğini belirterek, gençlere ilim, sosyal hayat, teknoloji, sanayi ve ekonomiye katkı sağlama şansı verdiğini aktardı.