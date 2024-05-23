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        Görele'de öğrencilerin hazırladığı projeler tanıtıldı

        Görele Nihat Gürel Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK projelerinin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 16:11 Güncelleme: 23.05.2024 - 16:11
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        Görele'de öğrencilerin hazırladığı projeler tanıtıldı
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        Görele Nihat Gürel Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK projelerinin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Görele Nihat Gürel Fen Lisesi Spor Salonu'nda organize edilen tanıtım programında, 3 ana dalda hazırlanan 9 araştırma, 6 inceleme ve 5 tasarım olmak üzere 20 proje yer alıyor.

        Çalışmaları inceleyen Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, bu tür faaliyetlerin, gençleri bilimsel çalışmalar yapmaya teşvik ettiğini belirterek, gençlere ilim, sosyal hayat, teknoloji, sanayi ve ekonomiye katkı sağlama şansı verdiğini aktardı.

        Proje Koordinatörü Ali Terzi ise öğrencilerin kendi imkanlarıyla hazırladığı projelerin hepsinin birer fikir olduğunu vurgulayarak, bunların geliştirilebileceğini söyledi.

        Programa Kaymakam Hamit Genç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Dede, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Evren Özdemir, siyasi parti temsilcileri ve daire amirleri katıldı.

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