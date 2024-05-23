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        Fındık Araştırma Enstitüsünde hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi

        Fındık Araştırma Enstitüsü (FAE) ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliği ile Fındık Entegre Hizmet İçi Eğitim Programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 13:03 Güncelleme: 23.05.2024 - 13:03
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        Fındık Araştırma Enstitüsünde hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi
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        Fındık Araştırma Enstitüsü (FAE) ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliği ile Fındık Entegre Hizmet İçi Eğitim Programı gerçekleştirildi.

        FAE'den yapılan açıklamaya göre, FAE koordinatörlüğünde online düzenlenen eğitim programına Giresun, Samsun, Ordu, Düzce, Sakarya, Artvin, Sinop, Trabzon Tarım ve Orman il ile ilçe müdürlüklerinden fındık için çalışan araştırmacılar, mühendisler, teknikerler, temel bilimler uzmanları olmak üzere 85 kişi katıldı.

        FAE Müdürü Dr. Aysun Akar'ın konuşmasıyla başlayan programda, fındıkla ilgili alanlarda yetkili uzman araştırmacılar da yer aldı.

        Programda entegre mücadele sistemleri, fındık yetiştiriciliği, budama, fındıkta bitki besleme, fındık hastalıkları, yabancı otlar ve fındık zararlıları konuları görüşüldü.

        Sunumların ardından katılımcıların soruları yanıtlanarak fındığın güncel durumu ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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