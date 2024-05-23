Fındık Araştırma Enstitüsünde hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi

Fındık Araştırma Enstitüsü (FAE) ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliği ile Fındık Entegre Hizmet İçi Eğitim Programı gerçekleştirildi.

FAE'den yapılan açıklamaya göre, FAE koordinatörlüğünde online düzenlenen eğitim programına Giresun, Samsun, Ordu, Düzce, Sakarya, Artvin, Sinop, Trabzon Tarım ve Orman il ile ilçe müdürlüklerinden fındık için çalışan araştırmacılar, mühendisler, teknikerler, temel bilimler uzmanları olmak üzere 85 kişi katıldı.

FAE Müdürü Dr. Aysun Akar'ın konuşmasıyla başlayan programda, fındıkla ilgili alanlarda yetkili uzman araştırmacılar da yer aldı.