Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da "Fındık Hasat Şenliği" düzenlendi

        Giresun'un Piraziz ilçesinde fındık hasat sezonu dolayısıyla şenlik organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 15:26 Güncelleme: 10.08.2024 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da "Fındık Hasat Şenliği" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'un Piraziz ilçesinde fındık hasat sezonu dolayısıyla şenlik organize edildi.

        Piraziz Belediyesince fındığın önemine dikkati çekmek ve hasada devam eden üreticilere moral olması amacıyla Şeyhli Mahallesi'nde düzenlenen şenlik, halk oyunları ekibinin davul-zurna eşliğinde bahçeye girmesiyle başladı.

        AK Parti Giresun milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, Piraziz Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ve diğer katılımcılar, bir süre üreticilerle fındık hasat etti.

        Milletvekili Elmas, üreticilere bol kazançlı bir sezon diledi.

        Giresun'da gelecek yıl fındık tarım makineleri fuarı gerçekleştireceklerini belirten Elmas, "Artık bölgemizde üreticilerimiz daha fazla makine kullanarak, az yorularak daha verimli fındık üretimi yapabilecekler. Gelecek yıl nisan veya mayıs ayında bu fuarı yapacağız." dedi.

        Giresun kalite fındığını katma değerli hale getirip pazara sunma gayretinde olduklarını ifade eden Elmas, FİSKOBİRLİK ve Giresun Üniversitesinin AR-GE çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

        Elmas, takviye edici gıda anlamında da Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesinin bir çalışması olduğuna işaret ederek, "Farmakoloji bölümündeki arkadaşlarımız fındıktan katma değerli, ilaç anlamında, gıda anlamında bir takım çalışmalar yapıyorlar. Takviye edici gıda anlamında piyasaya sürülmüş olacak. Yeni nesiller de fındığın çok daha farklı özelliklerinden istifade etmiş olacaklar." diye konuştu.

        Fındık Çarşısı kurulması için de çalışma yapıldığını anlatan Elmas, bunun Giresun için çok önemli bir marka olacağını sözlerine ekledi.

        Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız ise fındık üretiminin zahmetli bir iş olduğunu belirterek, "Zahmetsiz de rahmet yok ama fındık fiyat olarak, ürün olarak kaliteli ve değerli." dedi.

        Fındığın ihracattaki önemini vurgulayan Ayyıldız, "Giresun fındığın başkenti, Piraziz de şirin bir ilçemiz. Fındığı ülkemize, dünyaya tanıtalım, hasadın önemini, işleyişi anlatalım istedik. Fındığın topraktan sofraya kadar gelen evresini insanların görmesini istedik." ifadelerini kullandı.

        Ayyıldız, fındığın bölge ticareti açısından önemini anlatarak, "Bizde 'fındık veresiye' diye bir tabir vardır. Alışveriş yapılır, fındık satılınca esnafa parası ödenir. Düğünlerimizi, alacağımız eşyaları, arabayı hepsini fındığa endeksleriz." diye konuştu.

        Bahçesinde 40 yıldır fındık ürettiğini anlatan Gönül Ayyıldız ise şunları kaydetti:

        "Topluyoruz, harmana getiriyoruz, kurutuyoruz, böyle işlemleri var. Zahmetli bir iş yani herkes bunu yapamıyor. Bizim kendi işimiz olduğu için bahçeye gelmek zorundayız. Gurbetçiler de fındık için memlekete geliyor, fındığını topluyor, ne kadar izinleri varsa burada işlerini hallediyorlar. Ağustos demek fındık demek, şu anda herkes çok yoğun, fındık topluyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        'Korsan Mesut'un teknesi yargı kararı beklenirken battı
        'Korsan Mesut'un teknesi yargı kararı beklenirken battı
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        Fenerbahçe - Adana Demirspor
        Fenerbahçe - Adana Demirspor
        Bodrum'da tatil çileye dönüştü! Evlere tankerlerle su götürülüyor
        Bodrum'da tatil çileye dönüştü! Evlere tankerlerle su götürülüyor
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Rakip Brezilya!
        Rakip Brezilya!
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        En çok onlar konuşuldu
        En çok onlar konuşuldu
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Tepki çekti
        Tepki çekti
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        "Son düzlükteyiz"
        "Son düzlükteyiz"
        Online siparişleri askıya aldı
        Online siparişleri askıya aldı
        Brezilya'da uçak kazası: 3 günlük yas ilan edildi
        Brezilya'da uçak kazası: 3 günlük yas ilan edildi

        Benzer Haberler

        Giresun'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Giresun'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Bulancak Kaymakamı Koç ile Belediye Başkanı Sıbıç, yüksekokul binasını ince...
        Bulancak Kaymakamı Koç ile Belediye Başkanı Sıbıç, yüksekokul binasını ince...
        Espiye'de Şehit Mustafa Göbüt için mevlit okutuldu
        Espiye'de Şehit Mustafa Göbüt için mevlit okutuldu
        Giresun'da iki aylık güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Giresun'da iki aylık güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Fındık yaprağının akciğer ve meme kanseri hücrelerini öldürücü etkisi araşt...
        Fındık yaprağının akciğer ve meme kanseri hücrelerini öldürücü etkisi araşt...
        Giresun'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Giresun'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı