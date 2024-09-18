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        Giresun'un yaylalarında patates hasadı başladı

        Giresun'un yaylalarında ekimi yapılan patateslerin hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 10:57 Güncelleme: 18.09.2024 - 11:16
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        Giresun'un yaylalarında patates hasadı başladı
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        Giresun'un yaylalarında ekimi yapılan patateslerin hasadına başlandı.

        Yöre halkının ihtiyacını karşılama amacıyla nisan ve mayıs aylarında patates ekimleri yapılmıştı.

        Espiye ilçesine bağlı Karaovacık Yaylası'nda yaşayan 60 yaşındaki Zehra Ocak, yaptığı açıklamada, patates hasasına başladıklarını söyledi.

        Ocak, bu sene daha iyi rekolte beklediklerini ifade ederek, "Ektiğimiz patateslerin hasadına başladık. Kışlık patates ihtiyacımızı karşılıyoruz. Tamamen doğal şekilde kendi patatesimizi üretiyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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