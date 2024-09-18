Giresun'un yaylalarında patates hasadı başladı
Giresun'un yaylalarında ekimi yapılan patateslerin hasadına başlandı.
Giresun'un yaylalarında ekimi yapılan patateslerin hasadına başlandı.
Yöre halkının ihtiyacını karşılama amacıyla nisan ve mayıs aylarında patates ekimleri yapılmıştı.
Espiye ilçesine bağlı Karaovacık Yaylası'nda yaşayan 60 yaşındaki Zehra Ocak, yaptığı açıklamada, patates hasasına başladıklarını söyledi.
Ocak, bu sene daha iyi rekolte beklediklerini ifade ederek, "Ektiğimiz patateslerin hasadına başladık. Kışlık patates ihtiyacımızı karşılıyoruz. Tamamen doğal şekilde kendi patatesimizi üretiyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.