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        Giresun'da çay yüklü kamyonetin devrildiği kazada yaralananlardan biri hayatını kaybetti

        Giresun'un Eynesil ilçesinde dün çay yüklü kamyonetin devrildiği kazada yaralanan 4 kişiden biri hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 19:16 Güncelleme: 17.09.2024 - 19:16
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        Giresun'da çay yüklü kamyonetin devrildiği kazada yaralananlardan biri hayatını kaybetti
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        Giresun'un Eynesil ilçesinde dün çay yüklü kamyonetin devrildiği kazada yaralanan 4 kişiden biri hayatını kaybetti.

        Eynesil ilçesinin Ören beldesinde Erol Y. yönetimindeki 28 ACH 105 plakalı çay yüklü kamyonetin kontrolden çıkarak devrildiği kazada yaralanan Nizamettin Kaya (53), Eynesil Devlet Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

        Nizamettin Kaya'nın cenazesi, bugün Ören beldesinde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

        Eynesil ilçesinin Ören beldesinde dün, Erol Y. yönetimindeki 28 ACH 105 plakalı çay yüklü kamyonet devrilmiş, kazada sürücü ile Nizamettin K, Tolga T. ve Ali İ. yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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