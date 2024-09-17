Giresun'da çay yüklü kamyonetin devrildiği kazada yaralananlardan biri hayatını kaybetti

Eynesil ilçesinin Ören beldesinde dün, Erol Y. yönetimindeki 28 ACH 105 plakalı çay yüklü kamyonet devrilmiş, kazada sürücü ile Nizamettin K, Tolga T. ve Ali İ. yaralanmıştı.

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