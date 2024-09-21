Giresun'da ağaçtan düşen kişi öldü
Giresun'un Piraziz ilçesinde ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Giresun'un Piraziz ilçesinde ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
İlçenin Medrese köyünde ağaca çıkan 65 yaşındaki Kemal Dizdar, dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Dizdar, kaldırıldığı Bulancak Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
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