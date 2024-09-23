Giresun'da bir kişi evinin önünde ölü bulundu
Giresun'un Görele ilçesinde bir kişi, evinin önünde ölü bulundu.
Giresun'un Görele ilçesinde bir kişi, evinin önünde ölü bulundu.
İlçenin Dedeli köyünde, Ziya Gecil'in (62) evinin önünde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ile olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Geçil'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Ziya Geçil'in cesedi, ölüm nedeninin tespiti için Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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