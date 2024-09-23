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        Giresun'da bir kişi evinin önünde ölü bulundu

        Giresun'un Görele ilçesinde bir kişi, evinin önünde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 12:50 Güncelleme: 23.09.2024 - 12:50
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        Giresun'da bir kişi evinin önünde ölü bulundu
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        Giresun'un Görele ilçesinde bir kişi, evinin önünde ölü bulundu.

        İlçenin Dedeli köyünde, Ziya Gecil'in (62) evinin önünde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

        Jandarma ile olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Geçil'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ziya Geçil'in cesedi, ölüm nedeninin tespiti için Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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