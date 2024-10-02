Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Trabzonsporlu baba oğluna "Bakasetas" adını verdi

        GÜLTEKİN YETGİN - Trabzonspor taraftarı Yakup Sağır, 30 Eylül'de dünyaya gelen oğluna hayranı olduğu futbolcu Bakasetas'ın ismini verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 12:16 Güncelleme: 02.10.2024 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonsporlu baba oğluna "Bakasetas" adını verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        GÜLTEKİN YETGİN - Trabzonspor taraftarı Yakup Sağır, 30 Eylül'de dünyaya gelen oğluna hayranı olduğu futbolcu Bakasetas'ın ismini verdi.

        Giresun'un Espiye ilçesinin Ericek köyünde yaşayan Yakup ve Nebahat Sağır çiftinin ilk bebekleri, iki gün önce Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi.

        Trabzonspor'u çok seven ve takımın eski futbolcusu Anastasios Bakasetas'ın hayranı olan Sağır, futbolcunun adını çocuğuna vermek istedi. Eşinin de rızasını alan Sağır, oğlunun adını "Baran Azat Bakasetas" koydu.

        Aile, solunum sıkıntısı nedeniyle hastanede kuvözde tutulan bebeği kucaklarına alacakları günü bekliyor.

        Yakup Sağır, AA muhabirine, Trabzonspor'un kendisi için çok önemli olduğunu, neredeyse her şeyden önde geldiğini söyledi.

        Trabzonspor'un karşılaşması başladığı anda her şeyi bir kenara bıraktığını aktaran 23 yaşındaki Sağır, maçları kaçırmadan takip ettiğini kaydetti.

        Sağır, futbolcu Bakasetas'ın da hayranı olduğunu ifade ederek, "İsmini uzun süredir düşünüyordum, bu ismin yanına bir isim daha koyalım diye düşünürken eşim Baran Azat olsun dedi, onu da kırmadım. Bakasetas da en sevdiğim futbolcu." dedi.

        Çocukluğundan beri Trabzonspor hayranı olduğunu vurgulayan Sağır, "Trabzonspor aşkı bende bambaşka. Küçüklüğümde zaten Vakfıkebir'de Kur'an kursuna gitmiştim, o şehirde bulunmak da benim Trabzonspor sevdamı perçinledi." diye konuştu.

        Sağır, Bakasetas'ın unutamadığı golleri olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

        "Onun Kayserispor'a attığı gol ve Başakşehir'e sırtı dönükken topa vurup da gol atması bunlar beni Bakasetas'a tam bağladı. Bakasetas olmadığı zaman maçları izleyesim gelmiyordu. Şu an Panathinaikos'ta oynuyor, orada bile halen kaç gol attı, sakat mı takip ediyorum."

        Çevresinden bebeğin ismiyle ilgili sorular yöneltildiğini belirten Sağır, "Kimisi 'Niye böyle koydun?' dedi. Benim kendi bakış açım bu, bunu böyle koymak istedim, ailemden de tepki gösteren olmadı, ailem de biliyor Trabzonspor aşkımı, 10 kardeşiz, ailemde maçları tek takip eden ben varım." ifadelerini kullandı.

        - "Biz Bakasetas diye hitap edeceğiz"

        Anne Nebahat Sağır da cinsiyetini öğrendikleri günden itibaren eşinin bebeğe Bakasetas ismini koymak istediğini söyledi.

        Kendisinin de isim düşündüğünü dile getiren Sağır, "Baran Azat olmasını istedim. Eşimi kırmak istemedim, her zaman onun kararlarına karşı saygım var. Neyi uygun gördüyse evet dedim." diye konuştu.

        Sağır, çocuğa Bakasetas diye hitap etmek için kendilerini alıştırdıklarını belirterek, "Yani etraftakilerin isim biraz zor olması dolayısıyla hitabında zorlanacakları için kısa isim de düşündük yanına. Biz, Bakasetas diye hitap edeceğiz, diğer insanların nasıl hitap edeceğini tam olarak bilemiyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis istemiyle dava!
        Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis istemiyle dava!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Bartın'da alarm! Su seviyesi 3 metre birden yükseldi
        Bartın'da alarm! Su seviyesi 3 metre birden yükseldi
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        "Tüketiciyi yanıltan ifadelere toleransımız yok"
        "Tüketiciyi yanıltan ifadelere toleransımız yok"
        Türkiye'de ilk kez sahilde görüldü! 'Parmak kopartan böcek!'
        Türkiye'de ilk kez sahilde görüldü! 'Parmak kopartan böcek!'
        Yılkı atlarını görmek isteyen aileye kırbaçlı saldırı!
        Yılkı atlarını görmek isteyen aileye kırbaçlı saldırı!
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Sigorta nefestir
        Sigorta nefestir
        Tam 5 gün oldu! Metruk binalar da arandı! Rojin'de yeni gelişme!
        Tam 5 gün oldu! Metruk binalar da arandı! Rojin'de yeni gelişme!
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz

        Benzer Haberler

        Giresun'da "Nesiller Buluşuyor" etkinliği düzenlendi
        Giresun'da "Nesiller Buluşuyor" etkinliği düzenlendi
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Görele Belediye Başkanı Dede, muhtarlarla bir araya geldi
        Görele Belediye Başkanı Dede, muhtarlarla bir araya geldi
        Dereli'de yeni öğretmenevi inşa ediliyor
        Dereli'de yeni öğretmenevi inşa ediliyor
        Espiye Müftüsü Gülbe'den İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yanık'a zi...
        Espiye Müftüsü Gülbe'den İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yanık'a zi...
        Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişinin kurtarılması cep tel...
        Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişinin kurtarılması cep tel...