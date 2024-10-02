Yağlıdere'de ana sınıfı öğrencileri İtfaiye Amirliğini ziyaret etti

Okul Müdürü Ömürcan Öztürk, gazetecilere, itfaiye personelinin haftasını kutladıklarını belirterek, "Tüm itfaiyeci kardeşlerimize, ilçemize kattıkları değer ve hizmetler için teşekkür ediyoruz. İtfaiye Haftası'nı kutlarken görevlerinde başarılar diliyoruz." dedi.

"İtfaiye Haftası" dolayısıyla itfaiye personeliyle bir araya gelen Mustafa Kemal İlkokulu ana sınıfı öğrencilerine, yangın söndürme, kaza kırım ekipmanları tanıtıldı.

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