Giresun'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Giresun'un Bulancak ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Giresun'un Bulancak ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İlçenin Elmalı köyünün Oyrak mevkisinde ehliyetsiz sürücü C.K. (17) idaresindeki 34 DCH 495 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Salih (46), Serkan (30) ve Naci K. (66) Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu kişilerden Naci K, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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