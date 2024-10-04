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        Giresun'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 20:28 Güncelleme: 04.10.2024 - 20:41
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        Giresun'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Giresun'un Bulancak ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        İlçenin Elmalı köyünün Oyrak mevkisinde ehliyetsiz sürücü C.K. (17) idaresindeki 34 DCH 495 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Salih (46), Serkan (30) ve Naci K. (66) Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bu kişilerden Naci K, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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