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        Piraziz'e 3,6 milyon lira çevre yatırımı desteği

        Piraziz Belediyesine çöp aracı ve çöp konteyneri alımı için 3 milyon 670 bin lira hibe desteği sağlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 13:33 Güncelleme: 05.10.2024 - 13:33
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        Piraziz'e 3,6 milyon lira çevre yatırımı desteği
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        Piraziz Belediyesine çöp aracı ve çöp konteyneri alımı için 3 milyon 670 bin lira hibe desteği sağlandığı bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Mahmut Esat Ayyıldız, AK Parti Giresun Milletvekilleri Ali Temür ve Nazım Elmas'ı TBMM'de ziyaret etti.

        Ayyıldız, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İdari Amiri Hasan Turan ile de bir araya geldi.

        Piraziz için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini belirten Ayyıldız, "Yaptığımız girişimlerin sonucunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belediyemize hibe olarak 3 milyon 670 bin lira tahsis edilmiştir. Bu destekle ilçemizdeki temizlik hizmetlerini daha verimli hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Ayyıldız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Pirazizli hemşehrileri Turan'a destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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