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        Giresun'da huzurevi sakinlerine yönelik sanat atölyesinde etkinlik düzenlendi

        Giresun'da, huzurevi sakinleri için özel bir sanat merkezinde etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 12:19 Güncelleme: 06.10.2024 - 12:28
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        Giresun'da huzurevi sakinlerine yönelik sanat atölyesinde etkinlik düzenlendi
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        Giresun'da, huzurevi sakinleri için özel bir sanat merkezinde etkinlik gerçekleştirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, huzurevi sakinlerine müzik aleti çalma ve çeşitli el sanatları eğitimi verildi.

        İl Müdürü Mustafa Modaoğlu, gazetecilere, yaşlıların sosyal hayatta yer alması, tatmadıkları deneyimleri yaşamaları ve günlük rutinlerinden sıyrılarak farklı etkinliklere yönelmelerini hedeflediklerini söyledi.

        Bu kapsamda önemli bir etkinliği gerçekleştirdiklerini aktaran Modaoğlu, "Çınarlarımız başımızın tacıdır. Onlarla her alanda vakit geçirmek bizleri de hem vicdanen rahatlatmakta hem de uyguladığımız sosyal hizmet modellerinin verimliliğini artırmaktadır." dedi.

        Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü hizmetlerinden faydalanan aileler de ziyaret ediliyor.

        İl Müdürü Modaoğlu, ailelerle bir araya gelerek kendilerinin istek ve taleplerini dinledi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatları ile bu ziyaretlere devam edeceklerini kaydeden Modaoğlu, uygulamanın verimli geçeceğini düşündüğünü, ailelerle birebir iletişimde kalmanın koruyucu, önleyici bir tedbir olarak da önemli olduğunu dile getirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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