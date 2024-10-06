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        Giresun'da ağaçtan düşen yaşlı adam öldü

        Giresun'da ağaçtan düşen 80 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 15:08 Güncelleme: 06.10.2024 - 15:08
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        Giresun'da ağaçtan düşen yaşlı adam öldü
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        Giresun'da ağaçtan düşen 80 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Yukarıalınlı köyü Uzunoğlu Mahallesi'nde Ali İhsan Uzun, çıktığı ağaçtan zemine düştü.

        Uzun, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Ali İhsan Uzun'un cesedi, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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