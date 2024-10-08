Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı

        Giresun'da çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 10:28 Güncelleme: 08.10.2024 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'da çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez, Espiye, Çamoluk ve Görele ilçelerinde aranan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        "Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan E.K, "uyuşturucu madde bulundurma ve ticareti" suçlarından 1 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.K. ile "kadına karşı basit yaralama" suçundan 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan A.K, Espiye ilçesinde yakalandı.

        "Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf" suçundan 1 ay 26 gün hapis cezasına çarptırılan M.G. Çamoluk'ta, çeşitli hırsızlık suçlarından 3 yıl hapis cezasına çarptırılan C.K. da Görele'de yakalandı.

        "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet" suçundan aranan İ.A. ve "uyuşturucu madde ithal etme" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan S.Ş. ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

        Yakalanan kişiler, işlemlerinin ardından Espiye L Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Maliye sporcuları radara aldı
        Maliye sporcuları radara aldı
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Bir kapsülde uyumak mı?
        Bir kapsülde uyumak mı?
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        1920'den günümüze pasaportların sırları!
        1920'den günümüze pasaportların sırları!
        Sabah tartıştığı karısının akşam cansız bedenini buldu, intihara kalkıştı
        Sabah tartıştığı karısının akşam cansız bedenini buldu, intihara kalkıştı
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        Sokaklar karıştı: Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protesto
        Sokaklar karıştı: Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protesto
        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı
        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı
        Europa: Jüpiter'in gizemli uydusunda yaşam var mı?
        Europa: Jüpiter'in gizemli uydusunda yaşam var mı?
        Yaşam mücadelesi veriyor! Özge daha ne yapacaktı?
        Yaşam mücadelesi veriyor! Özge daha ne yapacaktı?
        Dünyanın en eski mikrobu bulundu!
        Dünyanın en eski mikrobu bulundu!
        NYT yazdı: İsrail İran'ın nükleer tesislerini hedef alacak mı?
        NYT yazdı: İsrail İran'ın nükleer tesislerini hedef alacak mı?
        Trump: Başkan olsaydım 7 Ekim'deki Hamas saldırısı hiç yaşanmayabilirdi
        Trump: Başkan olsaydım 7 Ekim'deki Hamas saldırısı hiç yaşanmayabilirdi
        İki bölge için sağanak yağmur uyarısı
        İki bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Fenerbahçe'ye milli fırsat
        Fenerbahçe'ye milli fırsat

        Benzer Haberler

        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
        Giresun'da ağaçtan düşen yaşlı adam öldü
        Giresun'da ağaçtan düşen yaşlı adam öldü
        Giresun'da huzurevi sakinlerine yönelik sanat atölyesinde etkinlik düzenlen...
        Giresun'da huzurevi sakinlerine yönelik sanat atölyesinde etkinlik düzenlen...
        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
        Giresun'da evlere dadanan 'kahverengi kokarcaya' karşı ilaçlama timi
        Giresun'da evlere dadanan 'kahverengi kokarcaya' karşı ilaçlama timi