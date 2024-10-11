Giresun'da tomruk yüklü kamyon devrildi
Giresun'un Alucra ilçesinde devrilen tomruk yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.
Giresun'un Alucra ilçesinde devrilen tomruk yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.
Demirözü köyünde Murat Yılmaz, kullandığı 55 K 0440 plakalı tomruk yüklü kamyonun freninin arızalandığını fark ederek araçtan atladı.
Kısa süre sonra devrilen kamyon, tomrukların altında kalarak kullanılamaz hale geldi.
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