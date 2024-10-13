Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Gambiyalı kaju üretici heyeti, Giresun Ticaret Borsasını ziyaret etti

        Gambiyalı kaju üretici heyetinin, Giresun Ticaret Borsasını ziyaret ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 12:53 Güncelleme: 13.10.2024 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gambiyalı kaju üretici heyeti, Giresun Ticaret Borsasını ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gambiyalı kaju üretici heyetinin, Giresun Ticaret Borsasını ziyaret ettiği bildirildi.

        Borsadan yapılan yazılı açıklamada, "Kaju için hasat sonrası kayıp yönetimi" eğitimi projesi çerçevesinde heyetin Türkiye'de bulunduğu belirtildi.

        Ziyarette heyetin, borsa ile yerleşkede bulunan tesislerde incelemelerde bulunduğu kaydedilen açıklamada., "Ziyarette, Giresun Ticaret Borsasının faaliyetleri, fındık sektörü ve Giresun'un tarihi ve doğal güzellikleri konusunda ziyaretçilere brifing verildi. Soru ve cevap bölümünde, Gambiya kajusunu daha değerli kılmaları adına fındıktaki tecrübelerimizden paylaşımlar yapıldı." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, ziyarette fındık çeşitlerinden yapılan birçok ürünün Gambiyalı misafirlere tattırıldığı, farklı deneyimler kazanımlarına fırsat yaratıldığı kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dün İstanbul bugün Konya
        Dün İstanbul bugün Konya
        Harris'in ekibinden Trump'a sağlık raporu çağrısı
        Harris'in ekibinden Trump'a sağlık raporu çağrısı
        Rojin'i arama çalışmaları 16'ncı gününde: Kadavra köpeği tepki verdi
        Rojin'i arama çalışmaları 16'ncı gününde: Kadavra köpeği tepki verdi
        Kedi besleme tartışmasında emekli öğretmen dehşet saçtı: 1'i ağır 2 yaralı
        Kedi besleme tartışmasında emekli öğretmen dehşet saçtı: 1'i ağır 2 yaralı
        İsrail'de yüzlerce kişi yine sokaklarda
        İsrail'de yüzlerce kişi yine sokaklarda
        Yeni aşkı arkadaşları ele verdi
        Yeni aşkı arkadaşları ele verdi
        Yerli Hannibal nasıl yakalandı?
        Yerli Hannibal nasıl yakalandı?
        Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli yağış uyarısı
        Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli yağış uyarısı
        İşte fon düzenlemesinin faturası
        İşte fon düzenlemesinin faturası
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Kuş Cenneti can çekişiyor
        Kuş Cenneti can çekişiyor
        "Teslim ol ya da açlıktan öl"
        "Teslim ol ya da açlıktan öl"
        Montella'dan zorunlu rotasyon!
        Montella'dan zorunlu rotasyon!
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        Okan Buruk'tan flaş sözler!
        Okan Buruk'tan flaş sözler!
        "Yazıklar olsun"
        "Yazıklar olsun"
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        Altın Portakal 'Mukadderat'ın oldu
        Altın Portakal 'Mukadderat'ın oldu
        Evde ve bahçede 3 kişi ölü bulundu
        Evde ve bahçede 3 kişi ölü bulundu

        Benzer Haberler

        Giresun'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
        Giresun'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
        Giresun'da ejder meyvesi ve papaya yetiştiriciliği deneme çalışması yapılıy...
        Giresun'da ejder meyvesi ve papaya yetiştiriciliği deneme çalışması yapılıy...
        Giresun'da, 'Askeri kamuflaj desenli mekik kelebeği' görüntülendi
        Giresun'da, 'Askeri kamuflaj desenli mekik kelebeği' görüntülendi
        Giresun'da tomruk yüklü kamyon devrildi
        Giresun'da tomruk yüklü kamyon devrildi
        Giresun'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
        Giresun'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
        Giresun'da askeri kamuflaj desenli "mekik kelebeği" görüntülendi
        Giresun'da askeri kamuflaj desenli "mekik kelebeği" görüntülendi