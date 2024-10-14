Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Görele Belediyespor, sahasında Yenimahalle Belediye'yi 37-29 yendi.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Görele Belediyespor, sahasında Yenimahalle Belediye'yi 37-29 yendi.
13 Şubat Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 16-16 berabere tamamlandı.
İkinci yarıda üstünlüğü sağlayan Görele Belediyespor, karşılaşmadan 37-29 galip ayrıldı.
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