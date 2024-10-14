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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig

        Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Görele Belediyespor, sahasında Yenimahalle Belediye'yi 37-29 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 17:45 Güncelleme: 14.10.2024 - 18:34
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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
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        Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Görele Belediyespor, sahasında Yenimahalle Belediye'yi 37-29 yendi.

        13 Şubat Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 16-16 berabere tamamlandı.

        İkinci yarıda üstünlüğü sağlayan Görele Belediyespor, karşılaşmadan 37-29 galip ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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