Giresunspor, Sportif Direktör Tolga Seyhan ile yollarını ayırdı

Açıklamada, Seyhan'a Giresunspor için gösterdiği çaba ve verdiği emeklerden dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Seyhan ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

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