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        Espiye Şehit Murat Şahin Anadolu Proje İmam Hatip Lisesinde program düzenlendi

        Giresun'un Espiye ilçesinde imam hatip okullarının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 15:43 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:47
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        Espiye Şehit Murat Şahin Anadolu Proje İmam Hatip Lisesinde program düzenlendi
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        Giresun'un Espiye ilçesinde imam hatip okullarının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program organize edildi.

        Espiye Şehit Murat Şahin Anadolu Proje İmam Hatip Lisesince düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, Mahmut Celalettin Ökten'in hayatını konu alan sinevizyon gösterildi.

        İlçe Müftüsü Osman Gülbe, imam hatip okullarının önemine işaret ederek, programı düzenleyenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

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